Губерниев назвал позором поведение хоккеистов молодежной сборной России

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал снятие российских хоккеистов после отмены молодежного чемпионата мира по хоккею с рейса из Калгари во Франкфурт за отказ надевать маски, курение и нахождение в самолете в нетрезвом состоянии.

«Мне стыдно, если это правда. Они вели себя как идиоты. Это очень некрасиво. Купите себе самолет и курите там. Наши борцы так тоже делали. Это, прежде всего, свинское отношение к своей стране. Они нас всех подставляют. Должен же быть какой-то уровень культуры», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Комментатор также поделился мнением о том, нужно ли российскому руководству применять санкции по отношению к российским хоккеистам.

«Если они действительно так похабно себя вели, то мне стыдно за наших хоккеистов. Я не знаю, нужно ли применять какие-то санкции, но выводы из этой истории точно нужно сделать. Они же подставляют Россию и ее болельщиков. Мне реально стыдно. Это позор», — добавил Губерниев.

Ранее молодежный чемпионат мира-2022 был отменен из-за коронавируса в трех командах — США, Чехии и России.