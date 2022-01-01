Зубов прокомментировал снятие молодежной сборной России с рейса из Канады

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов прокомментировал сообщение о том, что команду сняли с самолета в Канаде за отсутствие масок и нетрезвое поведение.

«Команду Чехии и России сняли с рейса за нарушение масочного режима. Очень строгие правила», — приводят слова Зубова «Известия».

Ранее появилась информация, что некоторые игроки и другие представители сборных России и Чехии отказывались надеть маски, были в нетрезвом состоянии, а также курили. За это их вместе с багажом сняли с рейса уже после посадки на борт. При этом сборная Финляндии вылетела тем же самолетом.