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Зубов прокомментировал снятие молодежной сборной России с рейса из Канады

14:58
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Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов прокомментировал сообщение о том, что команду сняли с самолета в Канаде за отсутствие масок и нетрезвое поведение.

«Команду Чехии и России сняли с рейса за нарушение масочного режима. Очень строгие правила», — приводят слова Зубова «Известия».

Хоккеисты молодежной сборной России. Источник: молодежную сборную России сняли с самолета за отказ надеть маски, курение и нетрезвое состояние

Ранее появилась информация, что некоторые игроки и другие представители сборных России и Чехии отказывались надеть маски, были в нетрезвом состоянии, а также курили. За это их вместе с багажом сняли с рейса уже после посадки на борт. При этом сборная Финляндии вылетела тем же самолетом.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1272548/2022-01-01/glavnyi-trener-molodezhnoi-sbornoi-rossii-obiasnil-sniatie-khokkeistov-s-reisa?utm_source=twitter&utm_medium=social

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: МЧМ 2022 отменен — сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде досрочно завершен