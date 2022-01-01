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В России за сутки выявили 19 751 новый случай заражения коронавирусом

12:10
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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В России за последние сутки выявлено 19 751 новый случай коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 9,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 847 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 33 144 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2472), Санкт-Петербурге (1534), Московской области (1271), Свердловской области (499), Краснодарском крае (496) и Челябинской области (475).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 519 733 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 309 707 летальных исходов, выздоровели 9 497 063 человека.

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Сергей Разин все материалы автора

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