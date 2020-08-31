Гонорар адвоката Пашаева за защиту Ефремова составит около 10 миллионов рублей

Адвокат потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Анна Бутырина раскрыла размер гонорара защитника актера Эльмана Пашаева. Услуги адвоката обойдутся артисту примерно в 10 миллионов рублей, сообщает НТВ.

Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.