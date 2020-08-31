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Гонорар адвоката Пашаева за защиту Ефремова составит около 10 миллионов рублей

17:47
Михаил Ефремов. Фото Instagram.
Михаил Ефремов. Фото Instagram.
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Адвокат потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Анна Бутырина раскрыла размер гонорара защитника актера Эльмана Пашаева. Услуги адвоката обойдутся артисту примерно в 10 миллионов рублей, сообщает НТВ.

Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.

Дополнительная информация:

https://www.ntv.ru/theme/64384/

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