Главное о коронавирусе в России и мире на 7 августа

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора на 10:40 7 августа, в России выявлен 5 241 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 27,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 119 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 7 235 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (686), Свердловской области (180), Московской области (158), Санкт-Петербурге (157) и Ханты-Мансийском АО (143).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 877 135 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 725 летальных исходов, выздоровело 683 592 человека.

— Власти Сочи усилят контроль за соблюдением масочного режима в связи с ожидающимся ростом заболеваемости во время пика туристического сезона, заявил «Интерфаксу» мэр города Алексей Копайгородский.

— С 8 августа вступит в силу смягчение ограничений, связанных с коронавирусом, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте администрации города. С субботы перестанет действовать запрет на проведение на улицах города спортивных, культурных и зрелищных мероприятий. Также, с 8 августа в Санкт-Петербурге разрешено возобновить работу парков аттракционов под открытым небом.

Главное в мире

По данным Worldometers на 10.40 7 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 19 272 188. Зафиксировано 717 918 летальных исходов, вылечились 12 372 756 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 5 032 188 человек. Далее идут Бразилия (2 917 562), Индия (2 030 001), Россия (877 135) и ЮАР (538 184).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (162 805), Бразилия (98 644), Мексика (50 517), Великобритания (46 413) и Индия (41 673).

— Власти Польши ввели масочный режим в 19 районах страны, где отмечен наиболее высокий рост числа зараженных коронавирусом, сообщается на сайте Минздрава государства. Районы будут поделены на три зоны: красную, желтую, и зеленую в зависимости от количества зараженных. В красной зоне будут применяться самые жесткие ограничения.

— Госдепартамент США отменил рекомендацию для граждан страны не выезжать за рубеж из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает CNN. Госдеп вернется к предыдущей системе рекомендаций по поездкам в конкретные страны, поскольку ситуация с коронавирусной инфекцией улучшается в одних странах, и потенциально ухудшается в других.