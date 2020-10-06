Главное о коронавирусе в России и мире на 6 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 252 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 082), Санкт-Петербурге (411), Московской области (347), Ростовской области (253) и Нижегородской области (204).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 человек.

— Власти Москвы оценили вероятность повторного введения пропускного режима в городе из-за распространения нового коронавируса.

— Общероссийское объединение пассажиров предлагает в связи с ростом числа заболевших коронавирусом рассмотреть возможность закрытия границ.

— Власти зафиксировали отток мигрантов из Москвы после пандемии и получают сигналы от бизнеса о дефиците трудовых ресурсов.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 6 октября общее число зараженных коронавирусом в мире — 35 721 570.

Первое место по числу зараженных занимают США — 7 679 644 человека. Далее идут Индия (6 685 082) и Бразилия (4 940 499).

По числу смертей от коронавируса наиболее пострадали США (215 032), Бразилия (146 773), Индия (103 600) и Мексика (79 088).

— Медики поддерживают выписку из больницы болеющего коронавирусом президента США Дональда Трампа, хотя он еще не вне опасности, заявил лечащий врач главы государства Шон Конли.

— Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус.

— Обвинительное заключение предъявлено израильтянину за распространение коронавируса. По информации, обвинение предъявлено 24-летнему жителю юга Израиля, который пришел на вечеринку, зная, что он болен коронавирусом. Отмечается, что на вечеринке гости были без масок. Местные СМИ подчеркивают, что это первое в Израиле обвинение по такому поводу.