Главное о коронавирусе в России и мире на 6 августа

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора на 10:45 6 августа, в России выявлено 5 267 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 116 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 7 331 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (684), Свердловской области (183), Ханты-Мансийском АО (160), Московской области (159) и Санкт-Петербурге (159).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 871 894 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 606 летальных исходов, выздоровело 676 357 человек.

— Премьер-министр России Михаил Мишустин снял ограничения на железнодорожное сообщение с Калининградом, сообщается на сайте правительства РФ. Теперь в город могут поехать все россияне, а не только те, у кого есть прописка в Калининградской области.

— Глава Калмыкии, в прошлом известный кикбоксер Бату Хасиков сообщил у себя в Instagram, что заразился коронавирусом. Хасиков отметил, что у него легкая форма болезни, симптомов не наблюдается, и он продолжает работу в дистанционном режиме.

Главное в мире

По данным Worldometers на 10.45 6 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 18 990 064. Зафиксировано 711 347 летальных исходов, вылечились 12 174 474 человека.

Первое место по числу зараженных занимают США — 4 973 741 человек. Далее идут Бразилия (2 862 761), Индия (1 967 700), Россия (871 894) и ЮАР (529 877).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (161 607), Бразилия (97 418), Мексика (49 698), Великобритания (46 364) и Индия (40 772).

— Премьер штата Квинсленд (Австралия) опубликовала на своем сайте указ, согласно которому граница с соседним штатом, Новым Южным Уэльсом, будет закрыта из-за эпидемии коронавируса. Въезд на территорию Квинсленда будет запрещен всем, кроме возвращающихся жителей штата.

— Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что число случаев заражения коронавирусом возросло.

Коджа написал у себя в Twitter: «Впервые за много времени мы видим серьезный рост числа заболевших. Мы должны быть осторожны и соблюдать правила безопасности во время отпусков и праздников. Мы все ответственны друг за друга и должны объединиться».