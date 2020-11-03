Главное о коронавирусе в России и мире на 3 ноября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 18 648 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 23,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 355 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 15 331 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5150), Санкт-Петербурге (944), Московской области (567), Нижегородской области (391) и Архангельской области (387).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 673 686 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 28 828 летальных исходов, выздоровели 1 251 364 человека.

— Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заболел коронавирусом.

— Роспотребнадзор предупредил об опасности лифтов из-за COVID-19.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 3 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 47 358 071.

Первое место по числу зараженных занимают США — 9 567 543 человек. Далее идут Индия (8 267 623) и Бразилия (5 554 206).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 236 997. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (160 272) и Индия (123 139).

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— Американские ученые обнаружили новые мутации SARS-CoV-2, одна из которых может сделать его более заразным.