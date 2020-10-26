Главное о коронавирусе в России и мире на 26 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 17 347 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 219 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 574 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 224), Санкт-Петербурге (715), Московской области (499), Нижегородской области (376) и Ростовской области (312).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 531 224 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 269 летальных исходов, выздоровело 1 146 096 человек.

— Ресторанам, кафе и барам в Санкт-Петербурге запретили работать в ночное время до 29 ноября из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

— Полиция возбудила уголовное дело после кражи 13 метров медной трубы для подачи кислорода больным коронавирусной инфекцией COVID-19 в горбольнице Читы.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 26 октября общее число зараженных коронавирусом в мире — 43 372 513.

Первое место по числу зараженных занимают США — 8 889 183 человек. Далее идут Индия (7 909 959) и Бразилия (5 394 128).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 230 510. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (157 163) и Индия (119 030).

— Правительство Испании ввело режим повышенной готовности, просит парламент продлить его до 9 мая 2021 года.