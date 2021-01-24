Главное о коронавирусе в России и мире на 24 января: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлен 21 127 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 491 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 22 445 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 069), Санкт-Петербурге (2 929), Московской области (1 134), Нижегородской области (489) и Свердловской области (392).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 719 400 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 69 462 летальных исхода, выздоровело 3 131 760 человек.

— Москва и Будапешт заключили договор на поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 24 января общее число зараженных коронавирусом в мире — 99 363 402.

Первое место по числу зараженных занимают США — 25 566 789 человек. Далее идут Индия (10 655 435) и Бразилия (8 816 254).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 427 635. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (216 475) и Индия (153 376).

— В США введут обязательный карантин для всех прибывающих в страну людей. Ранее для въезда в страну требовался только отрицательный тест на коронавирус.