Главное о коронавирусе в России и мире на 24 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 21 379 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 828 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 828 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2893), Санкт-Петербурге (1874), Московской области (1008), Самарской области (556) и Воронежской области (529).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 376 374 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 202 273 летальных исхода, выздоровели 6 574 608 человек.

— В России поставлен новый суточный рекорд по смертям от коронавируса.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 24 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 231 444 750.

Первое место по числу зараженных занимают США — 43 532 306 человек. Далее идут Индия (33 594 803) и Бразилия (21 308 178).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 702 978. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (593 018) и Индия (446 399).

— Зоопарки на северо-востоке США начали прививать животных от коронавируса. В первую очередь вакцину получат животные, подверженные наибольшему риску заражения коронавирусом, — приматы, кошачьи и куньи.

— На Украине вводится более жесткий карантин. Ограничиваются массовые мероприятия, работа кинотеатров и учреждений культуры, спортзалов и фитнес-центров.