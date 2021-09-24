В России за сутки выявили 21 379 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 21 379 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 828 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 828 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2893), Санкт-Петербурге (1874), Московской области (1008), Самарской области (556) и Воронежской области (529).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 376 374 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 202 273 летальных исхода, выздоровели 6 574 608 человек.