Путин поздравил школу «Самбо-70» с 50-летием

Президент России Владимир Путин поздравил школу «Самбо-70» с 50-летним юбилеем.

«Уважаемые друзья, поздравляю вас с 50-летием создания знаменитого центра «Самбо-70», за полвека ваша организация прошла большой путь — от районной секции до одного из крупнейших и авторитетных спортивных образовательных центров страны. Встречая этот замечательный юбилей, вы по праву гордитесь историей «Самбо-70», которая неразрывно связана с развитием массового физкультурного движения и спорта. Отдаете дань уважения выдающимся педагогам, наставникам и выпускникам, мастерам единоборств, художественной гимнастики и фигурного катания. Они вписали немало ярких страниц в славную летопись побед нашей страны на Олимпийских играх, в самых престижных мировых и европейских состязаниях.



Ваша целеустремленность, сила духа и по-настоящему чемпионский характер сегодня служат достойным примером для юных спортсменов, для тысяч ребят, которые обучаются в системе «Самбо-70». Хочу поблагодарить вас за верность традициям, за профессиональное, творческое отношение к делу. Убежден, что ваш центр и впредь будет держать планку качества образования, спортивной подготовки. Вовлекать в свою орбиту новые молодые таланты. Желаю всем успехов, удачи и всего наилучшего», — приводит ТАСС текст обращения Путина.

Школа «Самбо-70» была основана 28 сентября 1970 года заслуженным мастером спорта и заслуженным тренером СССР Давидом Рудманом, 13 ее воспитанников становились победителями и призерами Олимпийских игр. В данный момент в «Самбо-70» функционируют отделения по 25 видам спорта.