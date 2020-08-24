Главное о коронавирусе в России и мире на 24 августа: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора на 10.30 утра 24 августа, за последние сутки в России выявлено 4 744 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 23,2 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 65 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 2 456 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (625), Санкт-Петербурге (182), Московской области (148), Ростовской области (131) и Ставропольском крае (129).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 961 493 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 448 летальных исходов, выздоровело 773 095 человек.

— По информации «Известий», власти обсуждают снятие запретов на полеты в с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом и Китаем.

Главное в мире

По данным Worldometers на 10.30 24 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 23 593 494.

Первое место по числу зараженных занимают США — 5 874 146 человек. Далее идут Бразилия (3 605 783), Индия (3 106 348), Россия (961 493) и ЮАР (609 773).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (180 604), Бразилия (114 772), Мексика (60 480), Индия (57 692) и Великобритания (41 429).

— Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом.

— В США заболевшие Covid-19 пациенты получили право на лечение переливанием плазмы крови уже переболевших коронавирусом людей.