Главное о коронавирусе в России и мире на 21 января: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 21 887 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

Из них 10,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 612 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 902 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 458) Санкт-Петербурге (3 112), Московской области (1 092), Нижегородской области (493) и Свердловской области (392). Москва вернулась на первое место по количеству случаев коронавируса за сутки. До этого два дня подряд список возглавлял Санкт-Петербург

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 655 839 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 67 832 летальных исхода, выздоровело 3 054 218 человек.

— Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе.

— Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил заполнять стадионы столицы на 50 процентов во время спортивных мероприятий.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 21 января общее число зараженных коронавирусом в мире — 97 353 873.

Первое место по числу зараженных занимают США — 24 998 975 человек. Далее идут Индия (10 611 719) и Бразилия (8 639 868).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 415 894. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (212 893) и Индия (152 906).

— Правительство Голландии планирует ввести комендантский час в стране, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Мера может вступить в силу с 22 января. Комендантский час будет действовать с 20.30 по 4.30 местного времени.