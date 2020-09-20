Главное о коронавирусе в России и мире на 20 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора за последние сутки выявлено 6 148 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 79 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 2 895 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (860), Санкт-Петербурге (214), Московской области (188), Ростовской области (178) и Нижегородской области (165).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 103 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 418 летальных исходов, выздоровело 909 357 человека.

— Власти Башкирии ввели особый порядок передвижения лиц и транспортных средств на территории республики в связи с пандемией коронавируса. Ограничение на передвижение введено в городах Салават и Кумертау, а также в пяти муниципальных районах — Куюргазинском, Мелеузовском и Туймазинском. Граждане, не проживающие в данных субъектах, а также иностранцы обязаны проезжать их без остановки.

Главное в мире

По данным Worldometers на день 20 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 30 999 164.

Первое место по числу зараженных занимают США — 6 967 420 человек. Далее идут Индия (5 400 619) и Бразилия (4 528 347).

По числу смертей от коронавируса также лидируют США (203 828), Бразилия (136 565), Индия (86 774) и Мексика (73 258).

— Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что на страну надвигается вторая волна эпидемии коронавируса.