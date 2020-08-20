Главное о коронавирусе в России и мире на 20 августа: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора на 10.30 утра 20 августа, за последние сутки в России выявлено 4 785 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 110 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 090 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (688), Санкт-Петербурге (160), Московской области (157), Свердловской области (139) и Нижегородской области (132).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 942 106 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 099 летальных исходов, выздоровело 755 513 человек.

— В Сочи водителям автобусов запретили впускать в транспорт пассажиров без масок. В случае несоблюдения водителями и пассажирами масочного режима автотранспортные предприятия могут быть закрыты Роспотребнадзором на 90 дней.

— Вице-премьер РФ по вопросам строительства, ЖКХ и регионального развития Марат Хуснуллин сделал прививку от коронавируса.

Главное в мире

По данным Worldometers на 10.30 20 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 22 593 620.

Первое место по числу зараженных занимают США — 5 701 162 человека. Далее идут Бразилия (3 460 413), Индия (2 841 337), Россия (942 106) и ЮАР (596 060).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (176 342), Бразилия (111 189), Мексика (58 481), Индия (54 017) и Великобритания (41 397).

— Правительство Финляндии восстановило ограничения на пересечение границы для десяти стран, в которых зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Ограничения будут введены для приезжающих из Германии, Греции, Исландии, Ирландии, Дании, Норвегии, Мальты, Сан-Марино, Японии и Кипра.

— По информации Reuters, власти Германии и Франции обсуждают возможность реформы Всемирной организации здравоохранения. Сообщается, что они предлагают расширить полномочия организации и увеличить ее финансирование. Авторы плана реформ заявляют, что пандемия коронавируса подтвердила необходимость увеличения финансирования для увеличения возможностей расследования причин заболевания.