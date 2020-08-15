Главное о коронавирусе в России и мире на 15 августа: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора на 10.30 утра 15 августа, за последние сутки в России выявлено 5 061 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 26,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 119 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 447 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (695), Санкт-Петербурге (162), Свердловской области (158), Московской области (153) и Ростовской области (128).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 917 884 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 617 летальных исходов, выздоровело 729 411 человек.

— Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о том, что данные доклинических и клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будут опу4бликованы в ближайшие дни.

— В Томской области смягчили ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Теперь в регионе открыты рестораны, кафе, бары и другие заведения общественного питания.

Главное в мире

По данным Worldometers на 10.30 15 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 21 366 680.

Первое место по числу зараженных занимают США — 5 476 266 человек. Далее идут Бразилия (3 278 895), Индия (2 530 490), Россия (917 884) и ЮАР (579 140).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (171 535), Бразилия (106 571), Мексика (55 908), Индия (49 170) и Великобритания (41 358).

— Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что вакцина от коронавируса, разработанная в России, окажется эффективной.

— Вьетнам стал первой страной, официально объявившей о закупке российской вакцины от коронавирусной инфекции.