Главное о коронавирусе в России и мире на 10 декабря: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 27 927 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 562 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 25 877 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 730), Санкт-Петербурге (3 774), Московской области (1 351), Нижегородской области (499) и Карелии (433).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 569 126 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 45 280 летальных исходов, выздоровело 2 033 669 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 10 декабря общее число зараженных коронавирусом в мире — 69 297 274.

Первое место по числу зараженных занимают США — 15 822 331 человек. Далее идут Индия (9 767 371) и Бразилия (6 730 118).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 296 715. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (179 032) и Индия (141 772).

— Правительство Швейцарии с 12 декабря планирует ввести новые ограничительные меры: магазины, рестораны и развлекательные заведения должны закрываться в 19:00 по будням и остановить работу по воскресеньям; частные собрания будут ограничены 5 участниками.

— В Черногории с 9 декабря введены новые ограничения: запрещено покидать место проживания с 22:00 до 05:00; приостанавливаются междугородные пассажирские перевозки с 22:00 пятницы до 05:00 понедельника; рабочее время продуктовых магазинов, ТЦ и пунктов оказания услуг ограничено до 20:00, ресторанов и баров — до 18:00.

— Украина ужесточит общенациональный карантин с 8 по 24 января. На время «локдауна» введут следующие ограничения: закроют учебные и развлекательные заведения, рынки, учреждения культуры; запретят массовые мероприятия; торговые центры не будут пускать посетителей, кроме желающих приобрести товары первой необходимости; кафе, бары и рестораны смогут работать только навынос.