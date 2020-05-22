Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру инфекционного госпиталя областной больницы, фотография которой распространилась по социальным сетям. Об этом рассказала Анна Савищева — главный врач Тульской областной клинической больницы. Медсестра надела бикини под прозрачный защитный костюм.

— Мы никаких дисциплинарных взысканий, во всяком случае — письменных, на нашу сотрудницу не накладывали, — цитируют Савищеву «Вести». - Девушка продолжает работать. Это — хорошая сотрудница, профессионал, оказывает медицинскую помощь на достаточно высоком уровне. И я могу сказать больше — как только ее фото появилось в сети, с ней встречался и связывался губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин. Он пообщался, поддержал, поблагодарил за работу и ее, и всех медиков. Это — позиция нашего губернатора. Эта наша позиция — медики заслуживают благодарности за свой труд, а не порицаний за внешний вид.

Суточное дежурство включает в себя визиты в так называемую «красную» зону, где сотрудники находятся в костюмах такого типа, какой был на нашей медицинской сестре. А есть и многоразовые костюмы, которые более плотные и в них находиться, конечно, еще сложнее, потому что реально жарко, реально тяжело. Вы понимаете, какая это нагрузка, особенно для организма молодой девушки! У нас мужчины взрослые иногда не выдерживают.

Это, конечно, не корректно и не этично. Медицинская сестра выполняла непосредственно свою работу, она не позировала!