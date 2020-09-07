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Глава Роспотребнадзора назвала дату завершения испытаний еще одной вакцины от COVID-19

11:00
Разработка вакцины от коронавируса. Фото Reuters
Разработка вакцины от коронавируса. Фото Reuters
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что государственный научный центр «Вектор» завершит клинические испытания вакцины от коронавируса 30 сентября.

— Наши коллеги сконцентрировались на одной вакцине — пептидной вакцине, именно она сегодня завершается в части клинических исследований. Финальный день 30 сентября, — цитирует Попову РИА «Новости». — С конца июня мы начали мониторинг популяционного иммунитета. ...На сегодняшний день мы видим диапазон от 4 до 50 процентов в разных субъектах.

Сегодня в РФ — это чуть больше 0,6 процента от всего населения, которые имеют подтверждение новой коронавирусной инфекции за прошедшие месяцы, с 1 января текущего года.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 030 690 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 17 871 летальный исход, выздоровело 843 277 человек.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/person_Anna_Popova/

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