Фанат группы «Пикник» вместе с дочерью приехал на концерт из Смоленской области

Поклонник группы «Пикник» Андрей Бояршинов вместе с дочерью Маргаритой приехал в Санкт-Петербург из Смоленской области на вечер памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле».

«Я думаю, что Эдмунд правильно сделал. Потому что если отменять, это получается, что они добились своего: мы сели по домам и начали бояться. Нет. Все правильно сделали», — цитирует мужчину РЕН ТВ.

Концерт проходит совместно с симфоническим оркестром «Таврический» в Большом концертном зале «Октябрьский».