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Эксперт спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в России

09:28
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил о том, что в России начался спад заболеваемости коронавирусом.

— В данном этапе прогноз показывает, что в конце ноября уже спад будет виден в основной части регионов, — приводит «РИА Новости» слова Тавадяна. — Однако тяжелая ситуация сейчас в Санкт-Петербурге, Подмосковье, также в Крыму, Республике Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, в Чувашии, Новгородской области, Карелия, Псковской области, Чеченской Республике. Эти регионы преодолеют плато позднее всех.

По последним данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в России зафиксировано 1 991 998 случаев коронавируса. Выздоровели 1 501 083 человека, зарегистрировано 34 387 летальных исходов.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585276832.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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