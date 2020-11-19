Эксперт спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в России

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил о том, что в России начался спад заболеваемости коронавирусом.

— В данном этапе прогноз показывает, что в конце ноября уже спад будет виден в основной части регионов, — приводит «РИА Новости» слова Тавадяна. — Однако тяжелая ситуация сейчас в Санкт-Петербурге, Подмосковье, также в Крыму, Республике Коми, Калининградской области, Татарстане, Пермском крае, в Чувашии, Новгородской области, Карелия, Псковской области, Чеченской Республике. Эти регионы преодолеют плато позднее всех.

По последним данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в России зафиксировано 1 991 998 случаев коронавируса. Выздоровели 1 501 083 человека, зарегистрировано 34 387 летальных исходов.