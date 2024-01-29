«Спартак» поздравил Ловчева с 75-летием

«Спартак» поздравил с 75-летием бывшего защитника красно-белых Евгения Ловчева.

«Поздравляем Евгения Серафимовича с днем рождения. Желаем крепкого здоровья и успехов!» — сообщается в Telegram-канале московского клуба.

Ловчев играл за «Спартак» с 1969 по 1978 год. За это время он стал чемпионом СССР (1969), обладателем Кубка страны (1971), серебряным (1974) и бронзовым (1970) призером чемпионата Советского Союза. В 1972 году он стал лучшим футболистом СССР.

Ловчев сыграл за красно-белых в 305 матчах во всех турнирах и отметился 36 голами.