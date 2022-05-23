Рудковская подала заявление в полицию на обманувших ее строителей

Известная шоумен и продюсер Яна Рудковская, жена знаменитого фигуриста Евгения Плющенко, обратилась в полицию.

Она попросила принять меры к бизнесмену, который получил от ее семьи 31,5 миллиона рублей на строительные работы. Она отметила, что свои обязательства он перед ней не выполнил.

А второе заявление адресовано уже другому лицу. Ему было переведено 99 миллионов рублей в счет оплаты договора генподряда, и который также не выполнил условий договора. Яна отметила в Telegram-канале, что про второй эпизод расскажет позже, так как уже идут разбирательства.

Рудковская помогает мужу Евгению Плющенко организовывать ледовые шоу и следить за порядком и организацией всех мероприятий в его академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».