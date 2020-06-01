«Днем протесты выглядят мирно, но ночью ...» Американская журналистка рассказала о ситуации в США

Обозреватель The Washington Post Саманта Пэлл рассказала о том, что происходит в Вашингтоне. По всей Америке проходят протестные акции после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.

— У нас все довольно спокойно. Протесты в основном проходят возле Белого Дома, а демонстрации выглядят достаточно мирно. Вот ночью все ужесточается, потому в штате и ввели комендантский час. Думаю, что это все очень серьезно, и не закончится одним днем. Сразу после пандемии такие проблемы... Все расстроены. Неделю назад хоккеист Аким Алиу поднял проблему расизма — его колонка вызвала очень бурную реакцию. Уже тогда стало понятно, что эта проблема стоит достаточно остро. (Алена Гребенькова)