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Дмитрий Губерниев: «За разлив нефтепродуктов в Химках нужно давать «уголовку»

30 июня 2020, 17:28
Разлив нефтепродуктов на реке Чернавка.
Разлив нефтепродуктов на реке Чернавка.
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» ситуацию с разливом нефтепродуктов в районе подмосковных Химок.

— Как гражданин России, я с тревогой наблюдал за тем, что происходит в Норильске, а вчера узнал о ситуации в Химках, — заявил Губерниев. — В этом уже разбираются следственные органы, и те, кто допускают такое, должны быть строго наказаны. За такое нужно давать «уголовку». (Евгений Белоусов)

Ранее экологи обнаружили загрязнение на реке Чернавка в Химках. Причина — коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует МУП «Химводосток».

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