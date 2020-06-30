Дмитрий Губерниев: «За разлив нефтепродуктов в Химках нужно давать «уголовку»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» ситуацию с разливом нефтепродуктов в районе подмосковных Химок.

— Как гражданин России, я с тревогой наблюдал за тем, что происходит в Норильске, а вчера узнал о ситуации в Химках, — заявил Губерниев. — В этом уже разбираются следственные органы, и те, кто допускают такое, должны быть строго наказаны. За такое нужно давать «уголовку». (Евгений Белоусов)

Ранее экологи обнаружили загрязнение на реке Чернавка в Химках. Причина — коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует МУП «Химводосток».