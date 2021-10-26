Диетолог рассказал о перекусах, которые помогут не набрать вес зимой

Диетолог Антон Бердов сообщил, что в холодную погоду нужно делать больше здоровых перекусов. Он советует заменить чипсы на овощи.

«Подойдите к выбору еды осознанно и замените вредные продукты на аналогичные, но при этом полезные. Например, чипсы можно заменить на овощные палочки с хумусом, хлеб — на снэки из злаков, а шоколадку — на фрукты. Также необходимо придерживаться соотношения 30 процентов белков, 30 процентов жиров и 40 процентов углеводов. Это именно та рекомендация, которая позволит вам остаться в форме в течении холодного времени года, а также на период локдауна», — приводит слова эксперта РИА Новости.

Он также отметил, что с приходом холодной погоды постоянное желание есть считается нормой, так как уровень активности снижается и организм начинает греть себя изнутри, ускоряя при этом метаболизм.