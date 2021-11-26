Надежда Санько, девушка полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, ответила на оскорбления бывшей супруги футболиста Аланы, которая сравнила ее с обезьяной.

«Алана реально думает, что я или Павел до сих пор смотрим на ее выпады, — приводит слова Санько StarHit. — Или думает, что нас это трогает и интересует. Жалкое зрелище. Алана — затравленная и раненная о собственные комплексы женщина. Если бы вы не скидывали мне все это, я бы была и не в курсе ее нападок. Кстати, в очередной раз прошу этого не делать! Мне не интересна жизнь нуждающейся в психологической помощи Аланы».

По словам девушки, футболист хочет создать с ней семью.

«Я планирую быть счастливой, планирую быть вместе. Остальное планировать будет Павел. Я знаю, что он хочет семью и уже считает меня своей семьей. А дальше посмотрим на развитие событий. Мы вроде недолго вместе, но уже столько пережили, что живем в какой-то невероятной близости», — сказала Санько.

Напомним, что Алана и Павел Мамаевы были официально разведены в апреле. Позже полузащитник «Ростова» рассказал об отношениях с Санько.