РФС выразил соболезнования родным погибших при взрыве метана на шахте «Листвяжная»

Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования родным погибших при взрыве метана на кузбасской шахте «Листвяжная».

«Скорбим вместе с вами», — говорится в публикации организации в Twitter.

РФС выражает соболезнования родным и близким погибших при взрыве метана на кузбасской шахте «Листвяжная».



Скорбим вместе с вами. pic.twitter.com/SZlBJk839I — РФС (@rfsruofficial) November 26, 2021

Вчера, 25 ноября в результате взрыва метана на шахте «Листвяжная» погибли 52 человека — 46 шахтеров и 6 спасателей.