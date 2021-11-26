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РФС выразил соболезнования родным погибших при взрыве метана на шахте «Листвяжная»

10:48
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Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования родным погибших при взрыве метана на кузбасской шахте «Листвяжная».

«Скорбим вместе с вами», — говорится в публикации организации в Twitter.

Вчера, 25 ноября в результате взрыва метана на шахте «Листвяжная» погибли 52 человека — 46 шахтеров и 6 спасателей.

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Иван Торопцев все материалы автора

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