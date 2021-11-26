РФС выразил соболезнования родным погибших при взрыве метана на шахте «Листвяжная»
10:48
Российский футбольный союз (РФС) выразил соболезнования родным погибших при взрыве метана на кузбасской шахте «Листвяжная».
«Скорбим вместе с вами», — говорится в публикации организации в Twitter.
РФС выражает соболезнования родным и близким погибших при взрыве метана на кузбасской шахте «Листвяжная».— РФС (@rfsruofficial) November 26, 2021
Скорбим вместе с вами. pic.twitter.com/SZlBJk839I
Вчера, 25 ноября в результате взрыва метана на шахте «Листвяжная» погибли 52 человека — 46 шахтеров и 6 спасателей.
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