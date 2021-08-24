Мамаев рассказал о новой возлюбленной: «Со мной рядом прекрасная женщина»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал об отношениях с новой девушкой — блогером Надеждой Санько.

Алана и Павел Мамаевы были официально разведены в апреле.

«После разговора с Надей (новой девушкой) я понял, что не хочу с ней (Аланой) судиться. У меня была уже другая жизнь, в один момент я понял, что не хочу делить с ней ничего. Путь она заберет абсолютно все. Часов через пять — восемь я сказал адвокату, то мы полностью меняем наш подход. И я ничего не хочу. Я хочу Надю оградить от этого всего. Она с первых дней говорила, чтобы я не трогал Алану и не делил с ней ничего. Она говорила, что я строил планы выкрасть детей. Она говорит в интервью, какой я плохой, но ни слова о том, что я хочу предложить мировое соглашение. Я готов это сделать, но чтобы этого человека не было в моей жизни.

Сейчас человек занят не мировым соглашением, а как можно больше получить хайпа на этой теме. Я прошу ее подписать мировое соглашение. Я не отказываюсь от алиментов, это моя обязанность. Я готов ей оставить квартиру, Бентли. Пусть все заберет, только больше меня не трогает. Я хочу внести ясность, чтобы у людей не было розовых очков и мнимых факторов. Эти истории — это мое прошлое. Со мной рядом прекрасная женщина, с который я хочу семью, детей.

Я хочу играть в футбол, жить в своей новой семье и заниматься любимым делом. Больше мне не надо ничего. После этого интервью от меня больше не будет ни одного комментария по этом поводу», — рассказал Мамаев в интервью Нобелю Арустамяну на канале «Матч ТВ».