Адвокат по делу Кокорина и Мамаева угрожал посетителям кафе пистолетом?

В распоряжении «СЭ» оказалось видео, на котором человек, похожий на известного юриста Геннадия Удуняна, угрожает пистолетом прохожим.

На видео можно увидеть, как мужчина достает оружие из принадлежащего ему «Роллс Ройса».

Также в ролике появляется девушка, которая похожа на бывшую супругу футболиста Дениса Глушакова Дарью. СМИ приписывают ей отношения с Удуняном.

Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 октября. Реакции правоохранительных органов пока не последовало.

Напомним, что Удунян был адвокатом чиновника Минпромторга Дениса Пака в 2018 году. Он пострадал от удара стулом в потасовке с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым в одном из московских кафе. Также в этой драке приняли участие брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий.

8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных за хулиганство и нанесение побоев приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам. 19 сентября 2019 года братья Кокорины и Мамаев вышли из заключения по УДО.