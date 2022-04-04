Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с «СЭ»

раскритиковала министра спорта Польши Камиля Бортничука. Ранее чиновник заявил, что нужно исключить всех россиян из МОК и международных спортивных организаций.

«Да это настоящие провокаторы! Что на них обращать внимание?» — сказала Роднина «СЭ».

В марте МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях.