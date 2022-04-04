Депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на предложение министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука исключить всех россиян из МОК и международных федераций.

«Они будут рады, если нас не будет. Они же понимают, что на одного соперника меньше. И та же Польша будет претендовать на какие-то места, где, например, мы для них являемся основными соперниками. Они то ли выслужиться хотят, то ли еще что-то. Требовать такое достаточно неправильно, и я считаю, что неправомерно даже, потому что если мы придерживаемся олимпийской хартии, тогда спорт должен быть вне политики», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Также заслуженный мастер спорта высказалась о практике принуждения спортсменов к участию в политических акциях.

«Никто не должен заставлять человека самоопределяться и говорить что-то про свою страну, особенно в негативном ключе. Да, можно допустить до соревнований, но при этом никто не требовал раньше что-то высказывать о том месте, которое тебя воспитало и дало жизнь, как спортсмену. Поэтому это совершенно неправильно и никогда такого не было. Тех же спортсменов, которые приехали на Олимпиаду-80 в Москву, не просили негативно говорить про свою страну, что их заставили не выступать. Такого не было. Просто выступали и выступали. При этом постановки на колено, унижений и оскорблений собственной страны никто не требовал, поэтому это достаточно странное и очень некорректное предложение абсолютно точно. Мы вне политики. И я надеюсь, что МОК на такие вещи не пойдет», — добавила Журова.

Ранее министр спорта Польши Камиль Бортничук предложил исключить россиян из МОК и всех международных спортивных федераций.