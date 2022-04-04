«Жалко слышать такие высказывания». В Госдуме резко отреагировали на слова министра спорта Польши

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова министра спорта Польши Камиля Бортнтчука. Ранее чиновник заявил, что нужно исключить всех россиян из МОК и международных спортивных организаций.

«Я уже привык к таким новостям. Сначала нам пытались приписать допинг, потом еще ищут какие-то причины. Мне удивительно слышать сначала министра спорта Великобритании, теперь Польши. Пусть он занимается своими делами. Ни разу не слышал, чтобы министр спорта России высказывался против какой-либо страны. Пусть готовятся к незаконно полученному праву играть на чемпионате мира. Если он бывший спортсмен, то жалко слышать от него такие высказывания. Если он функционер, то он больше политик, чем спортсмен», — сказал Свищев «СЭ».