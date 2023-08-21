День флага России: когда отмечается, история и традиции

День флага России в 2023 году отметят 22 августа.

История триколора

Российскому триколору — более 300 лет. Трехцветную стягу в обиход ввел еще Петр I. В 1705 году он подписал указ, который обязавал торговые суда иметь бело-сине-красный флаг без орла. Так император хотел почтить память своего отца Алексея Михайловича, который поднял трехцветное полотнище на первом русском военном корабле под названием «Орел» (XVII век, подмосковное Дединово).

На суше же «триколор» впервые начали использовать в 1806 году. Тогда участники экспедиции на Южный Сахалин отмечали новые земли памятными знаками. Государственным флаг стал только в 1896 году перед коронацией Николая II. В 1917 его заменили на красный с советским знаменем, а с 1924-го добавили серп и молот.

День флага был учрежден в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического триколора. Тогда во время августовского путча трехцветное полотнище официально появилось над московским Белым домом. Правда, изначально цвета флага обозначались, как «белый», «лазоревый» и «алый», только в 1993-м они стали «белым», «синим» и «красным».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Когда празднуется День флага России

22 августа 1991-го на здании Верховного Совета РСФСР впервые разместили триколор. Это было знаком провальной попытки госпереворота, которую устроили ГКЧП.

Так было принято постановление «Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР», по которому прямоугольное полотнище, состоящее из трех равновеликих горизонтальных полос (белой, лазоревой и алой), начали считать государственным флагом. Отношение ширины к длине составляет 2:3.

Поэтому для празднования выбрали именно эту дату — 22 августа. Официально праздник был закреплен Борисом Ельциным только в августе 1994-го.

Традиции Дня флага России

Каждый год в честь Дня государственного флага РФ проводятся различные мероприятия:

поднятие флага под гимн Российской Федерации

концерты

шествия

спортивные состязания

конкурсы

флешмобы

экскурсии

украшение зданий и улиц флагами

запускают в небо воздушные шарики белого, синего и красного цветов

выступление президента и депутатов с поздравлениями

вручение государственных наград

возложение цветов к монументу погибшим во время августовского путча Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Где пройдут празднования Дня флага России в 2023 году

Мероприятия в честь Дня государственного флага РФ пройдут в Москве на разных площадках.

Музей Победы

Здесь развернут полотнище с триколором площадью порядка тысячи квадратных метров. Также сотрудники музея предлагают развлекательную программу: мастер-класс по созданию фенечек в цветах флага и экскурсии.

«Лужники»

В «Лужниках» состоится большой праздничный концерт. Для зрителей выступят Гарик Сукачев, Юлия Чичерина, «Чайф», «Пилот», Вячеслав Бутусов и другие. В паузах между выступлениями артистов гостям и жителям столицы расскажут об истории государственного флага. На крыше БСА включат подсветку в бело-сине-красных цветах, которую можно будет увидеть из нескольких районов Москвы.

ВДНХ

Тематическая программа запланирована и для посетителей ВДНХ. В музее славянской письменности «Слово» проведут экскурсию, на которой расскажут историю праздника, презентуют документальные свидетельства становления русского флага.

Центр национальных конных традиций подготовил показательные выступления учеников Кремлевской школы верховой езды. Участники покажут мастерство владения традиционным казачьим оружием и джигитовки.

Выставка «Робостанция» также приглашает гостей. Здесь пройдет церемония поднятия флага, роботы будут читать стихи о Родине и проведут тематическую викторину. Для детей предусмотрен мастер-класс по созданию робошлемов в цветах триколора.

Всероссийский музей декоративного искусства

В честь праздника здесь проведут бесплатные экскурсии по экспозициям, которые посвящены прикладному искусству России XVII-XIX веков и советскому фарфору. Также гостей ожидают мастер-класс по росписи флага и рассказ об истории российского народного искусства.