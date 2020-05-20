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«Давайте будем надеяться, что она вызвала у мужчин желание жить». Валуев — о медсестре в купальнике

22:20
Медсестра в больнице Тульской области. Фото "Тульские новости"
Медсестра в больнице Тульской области. Фото "Тульские новости"
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Бывший боксер и депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал случай в областной больнице Тулы, где медсестра работала в купальнике и прозрачном халате.

— Давайте будем надеяться, что медсестра своим видом вызвала у пациентов мужского пола желание жить, — цитирует Валуева «Общественная служба новостей». — Они задумались и нашли силы для того, чтобы еще больше сопротивляться болезням. Как правило, хорошие эмоции всегда способствуют выздоровлению.

Может быть со временем, когда выздоровеют — я очень на это надеюсь — все пациенты больницы, которые видели эту медсестру, напишут специальное письмо с благодарностью данной сотруднице. А руководство больницы, может быть, даже переменит решение и поощрит девушку. Но это будет зависеть исключительно от пациентов.

Дополнительная информация:

https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/valuev-o-medsestre-ona-probudila-volyu-k-zhizni/

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