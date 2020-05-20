Бывший боксер и депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал случай в областной больнице Тулы, где медсестра работала в купальнике и прозрачном халате.

— Давайте будем надеяться, что медсестра своим видом вызвала у пациентов мужского пола желание жить, — цитирует Валуева «Общественная служба новостей». — Они задумались и нашли силы для того, чтобы еще больше сопротивляться болезням. Как правило, хорошие эмоции всегда способствуют выздоровлению.

Может быть со временем, когда выздоровеют — я очень на это надеюсь — все пациенты больницы, которые видели эту медсестру, напишут специальное письмо с благодарностью данной сотруднице. А руководство больницы, может быть, даже переменит решение и поощрит девушку. Но это будет зависеть исключительно от пациентов.