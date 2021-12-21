«Это ужасно. Трое на одного». Погорилая пожелала скорейшего выздоровления Соловьеву

Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года, российская фигуристка Анна Погорилая отреагировала на новость о том, что фигурист Дмитрий Соловьев был избит в Москве.

«Это ужасно. Кошмар. Трое на одного. Где была охрана клуба в этот момент? Тут и к клубу будут вопросы.

Скорее поправляйся. И терпения все близким и родным», — написала Погорилая в Instagram.

Ранее сообщалось, что Соловьев был избит ночью в центре Москвы, после того как заступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову. Инцидент произошел на улице — фигурист вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте.