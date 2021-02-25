  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

Борис Щербаков опроверг сообщения о своем заражении коронавирусом

10:59

Актер Борис Щербаков отреагировал на информацию о том, что заразился коронавирусом.

Ранее сегодня, 23 февраля, Telegram-канал Mash сообщил, что народный артист сдал положительный тест на Covid-19 и ушел на самоизоляцию.

«Первый тест показал положительный результат, но, так как я чувствовал себя нормально, я сделал второй, и он оказался отрицательным. Так что со мной все хорошо», — цитирует Щербакова ТАСС.

71-летний Щербаков — актер театра, кино и телеведущий.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/10777595

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир