Борис Щербаков опроверг сообщения о своем заражении коронавирусом

Актер Борис Щербаков отреагировал на информацию о том, что заразился коронавирусом.

Ранее сегодня, 23 февраля, Telegram-канал Mash сообщил, что народный артист сдал положительный тест на Covid-19 и ушел на самоизоляцию.

«Первый тест показал положительный результат, но, так как я чувствовал себя нормально, я сделал второй, и он оказался отрицательным. Так что со мной все хорошо», — цитирует Щербакова ТАСС.

71-летний Щербаков — актер театра, кино и телеведущий.