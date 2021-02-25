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В России выявлено 11 198 новых случаев коронавируса

11:06
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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По состоянию на четверг, 25 февраля, за последние сутки в России выявлено 11 198 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

За последние сутки в России выявлено 11 198 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 446 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 102 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 406), Санкт-Петербурге (911), Московской области (495), Нижегородской области (388) и Воронежской области (301).

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