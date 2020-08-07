Билл Гейтс предсказал катастрофу опаснее пандемии коронавируса

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что изменение климата на Земле в последующие десятилетия может привести к гораздо большему числу жертв, чем пандемия коронавируса.

— Глобальный кризис потряс мир, — написал у себя в блоге Гейтс. — Из-за него у нас ужасное количество смертей, люди боятся выходить из дома. Таких экономических трудностей не было несколько поколений. Эффект кризиса распространяется на весь мир. Я, конечно же, говорю о коронавирусе. Однако всего через несколько десятилетий такое же описание подойдет к другому кризису: изменению климата. Пандемия, с которой мы столкнулись сейчас, ужасна, но климатические изменения могут быть еще хуже.

По словам Гейтса, катастрофы можно избежать, существенно снизив количество выбросов парниковых газов в атмосферу. Он отметил, что к действиям нужно приступать уже сейчас, поскольку на внедрение всех необходимых технологий, которые помогут контролировать уровень выбросов в атмосферу, потребуются десятилетия.