Основатель Amazon Безос возглавил рейтинг богатейших людей мира

Американский предприниматель и основатель Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей мира, сообщает агентство Bloomberg.

60-летний американец возглавил рейтинг впервые с 2021 года. Сейчас его состояние оценивается в 200 миллиардов долларов.

На втором месте рейтинга — вледелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск, у которого 198 миллиардов долларов. Замыкает тройку — владелец группы компаний LVMH Бернар Арно (197 миллиардов долларов).