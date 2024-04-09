Два боксера помогли успокоить пьяного пассажира в самолете по пути в Москву

Тренер по боксу Артур Калит и его коллега помогли успокоить нетрезвого пассажира в самолете из Килиманджаро в Домодедово, сообщает Mash.

По информации источника, инцидент произошел в ночь с 5 на 6 апреля во время рейса авиакомпании Ethiopian Airlines.

Нетрезвый мужчина ходил по салону, бил других пассажиров и срывал занавески в бизнес-классе. В результате боксерам пришлось скрутить нарушителя прямо во время полета. После прилета в Москву на него составили протокол правоохранительные органы.