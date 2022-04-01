Анна Семенович считает, что со спортсменами должны работать профессиональные психологи

Бывшая фигуристка и актриса Анна Семенович в разговоре с «СЭ» высказала мнение о психологической нагрузке, с которой сталкиваются профессиональные спортсмены.

«Конечно, со спортсменами должны работать специальные профессиональные психологи, особенно со спортсменами столь юного возраста, как наши девочки-фигуристки, — сказала Семенович «СЭ». — Чтобы очень правильно настраивать на старт. Поверьте мне, когда спортсмен талантлив и он все круто делает на тренировке, выйти на старт и сделать все так же — это очень сложно. Организм находится в таком нервном стрессе, что не каждый может его преодолеть. Но я горжусь нашими девочками-фигуристками. Они справились. Девчонки все вообще все большие молодцы. Они заслуживают огромного уважения и поддержки нашей страны».

Семенович также считает, что выступать без своего флага и гимна — это несправедливо по отношению к российским спортсменам.

«Очень жаль, что Камила не справилась в личном зачете с нервным напряжением, и не откатала на все 100 процентов. Но она еще очень молода, и я уверена, что она все еще сделает и ни раз станет чемпионкой, принесет нашей стране медали. Отказываться от участия в Олимпиаде или нет, это, конечно, не мне решать, для этого есть спорткомитет. Конечно, и без Олимпийских Игр существует много очень важных и крупных соревнований. Но, повторю, выступать без своего флага и гимна — это несправедливо по отношению к нашим спортсменам», — добавила Семенович.