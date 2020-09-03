Адвокат Пашаев сообщил, что сегодня Ефремов признает вину в смертельном ДТП

Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что актер Михаил Ефремов сегодня признает свою вину в смертельном ДТП в центре Москвы.

— Мы с Ефремовым общались два дня, исследовали все документы, — передает Mash слова Пашаева. — Ефремов сказал очень хорошую фразу: «В момент совершения преступления народ вынес мне приговор. Я — заслуженный артист народа и буду нести наказание по приговору народа. Он сегодня признает свою вину.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль артиста пересек двойную сплошную на Садовом кольце и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер в больнице от полученных травм.

Экспертиза выявила следы алкоголя и наркотиков в крови артиста. Изначально он признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. После этого актер начал утверждать, что не помнит, как произошел инцидент.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.