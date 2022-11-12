Фрэнки Эдгар объяснил, почему Теодор Рузвельт — его любимый американский президент

Бывший чемпион UFC в легком весе Фрэнки Эдгар в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал, за что уважает 26-го президента США Теодора Рузвельта.

— Кто ваш любимый американский президент?

— Теодор Рузвельт. Его принцип: «Говорите тихо и носите с собой большую палку, далеко пойдете» — это то, как я и сам живу.

— У вас дома висит американский флаг?

— Да, у меня есть дома американский флаг. Мой отец ушел из жизни в 2018 году, он был военным и его гроб драпировали американским флагом. Поэтому флаг есть у меня дома.

В ночь на 13 ноября Эдгар проведет поединок против Криса Гуттьереса на UFC 281 в Нью-Йорке. Бой станет последним для американского ветерана в его карьере.