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Сегодня, 17:25

Российские гребцы сохранят шансы на участие в Олимпиаде в случае пропуска сезона-2023

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что члены сборной России по гребному спорту будут иметь возможность отобраться на Олимпиаду 2024 года в Париже даже в случае, если не смогут принять участие в чемпионате мира-2023, который пройдет в Сербии.

«Если проводить параллели с другими олимпийскими видами спорта, у нас практически идеальная система отбора на Игры. Если в 2023 году у нас не получится отобраться, то все можно решить и в 2024 году в случае получения допуска от международной федерации. Практически половина лицензий будет разыграна на чемпионате мира 2023 года. Обладатели остальных лицензий будут определяться уже в первой половине 2024 года через квалификационные континентальные регаты. Завершит отбор финальная квалификационная регата», — приводит слова Свирина ТАСС.

Он также заявил, что участие российских спортсменов в зарубежных стартах будет зависеть от позиции международной федерации.

«Отбираться на мировое первенство, которое традиционно проходит в конце августа, через чемпионат Европы не нужно. Если до августа международная федерация разрешит нам участвовать в международных стартах, то на чемпионат мира мы поедем полноценной командой», — добавил Свирин.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям, лишил Россию и Белоруссию права на проведение международных турниров и запретил национальную символику двух стран на спортивных мероприятиях и встречах.

Источник: https://tass.ru/sport/16737331
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