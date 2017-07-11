Штокалов должен получить бронзу Олимпиады в Рио после после отклонения апелляции Тарновского

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию молдавского гребца Сергея Тарновского на решение о его четырехлетней дисквалификации, информирует официальный сайт организации. Все результаты молдаванина начиная с 8 июля 2016 года аннулированы, в том числе третье место Олимпиады в Рио в заезде на 1000 метров. Таким образом, бронзовая награда должна перейти к россиянину Илье Штокалову, который финишировал четвертым. Напомним, что тогда для определения бронзового призера потребовался фотофиниш.



