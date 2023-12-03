«Мои заслуги в России здесь не играют никакой роли». Вартанян отказался от миллиона «Ахмата» ради мечты, но UFC его не берет

Грустная история одного из лучших российских легковесов. Ситуация еще может измениться к лучшему, но шансы на это невелики.

В июне Эдуард Вартанян разгромил Артема Резникова в финале «Гран-при АСА» (Absolute Championship Akhmat) легковесов, выиграв миллион долларов. Затем Эдуард решил попробовать силы в UFC. О своем желании попасть в промоушен Даны Уайта москвич говорил уже давно. Действительно, в России его уже ничем не удивить — Вартанян бился в АСВ/АСА с очень серьезными бойцами, многих из которых победил досрочно.

Тем не менее боссы АСА настолько хотели сохранить Эдуарда в ростере, что предложили ему небывалый контракт — миллион долларов за три боя. Однако Вартанян отказался — ради мечты попасть в UFC. В начале ноября он прилетел в Лас-Вегас и приступил к тренировкам. Локация выбрана не случайно: там проводится большинство турниров UFC, а кратчайший путь попасть в UFC — выйти на замену в случае, на так называемом коротком уведомлении, если кто-то из участников шоу получит травму.

Прямо сейчас Вартанян находится в Остине, штат Техас, где минувшей ночью прошел турнир UFC on ESPN 52. Там товарищ Эдуарда — Арман Царукян — в первом раунде нокаутировал Бенеила Дариуша. Вартанян поддерживал Армана, сидя в рингсайде. Даже сфотографировался с Даной Уайтом. Когда я звонил Эдуарду — обсудить бой Царукяна и заодно спросить о переговорах с UFC, рассчитывал на ответ, что контракт близок к заключению. Но ситуация оказалась обратной. По словам Вартаняна, вероятность его подписания в UFC — лишь 10 процентов.

Фото Соцсети

— На какой стадии переговоры с UFC?

— На самой начальной стадии. Я здесь, я готов выйти. Но не хотят подписывать со мной контракт.

— А почему?

— Все мое прошлое в России здесь не играет никакой роли.

— А как это вообще возможно, если у тебя такой рекорд (25-4. — Прим. «СЭ») и была целая куча классных соперников?

— Потому что здесь Америка, и здесь у тебя может быть рекорд 7-3 или 5-2, но ты дрался здесь, и ты будешь интересен. Все, что у тебя было за территорией США, вообще не имеет значения.

— То есть тебе нужно провести бой в LFA или в каком-нибудь Titan FC, чтобы попасть в UFC?

— Типа, типа. Либо на Contender (претендентская серия Даны Уайта. — Прим. «СЭ»). Но я не буду на это идти.

— Как сейчас оцениваешь шансы на подписание в UFC?

— В 10 процентов.

— 10?! Какая-то странная ситуация. Как не подписать человека, который выиграл «Гран-при АСА», у которого подходящий возраст, который сейчас находится в США...

— Да, безусловно. Но когда ты оказываешься здесь, ты все понимаешь. Таких примеров было множество. Начиная с Александра Шаблия, заканчивая Сергеем Романовым.

— Может, у тебя какие-то особые запросы? Чтобы контракт не как у новичка был?

— Меня даже как новичка не хотят подписывать.

— Может, менеджер нужен — как Ризван Магомедов, Али Абдель-Азиз?

— Мы же с Ризваном общались. Здесь все упирается в матчмейкера, как я понял. В Шона Шелби. Ему много менеджеров, много бойцов звонили. Он уже, наверное, устал слушать за меня.

— Как думаешь, Дана Уайт понял, что перед ним Эдуард Вартанян, который хочет подписаться в UFC?

— Думаю, вряд ли. Он отслеживает только то, что видит. Остальное ему неинтересно.

Эдуард Вартанян и Дана Уайт. Фото Соцсети

— А PFL?

— Тут будет зависеть от ценового предложения. Ты знаешь, от какого огромного контракта я отказался в АСА (около миллиона долларов за три боя. — Прим. «СЭ») для того, чтобы прочувствовать эту атмосферу, подраться здесь [в UFC]. По сути, это был самый большой контракт в истории АСА. Они приняли все мои условия. Мы с Асланбеком Бадаевым даже прикалывались, что мне под конец свинью подложили. Я мог уйти, сказав: «А вы мои условия не приняли». А тут они все приняли, показав отношение ко мне. И все равно я выбрал приехать сюда — чтобы в душе меня не корило от того, что я не попробовал. Я приехал, я здесь нахожусь, готов выйти на замену в 77 кг. Уже думаю, что и в 84 кг готов выйти на замену. Но здесь совсем все по-другому.

Вообще, знаешь... я заметил, что американцам вообще пофиг, что творится за пределами Америки. Вот у нас сложилось впечатление, что американцы везде куда-то лезут, везде хотят демократии. По факту — простым американцам, которые здесь живут, вообще на все пофиг — кроме того, какой счет им в конце месяца придет. Украина, Россия, Палестина — рядовому американцу абсолютно все равно. И когда ты сюда попадаешь, ты это очень сильно чувствуешь. Для них Америка — это страна самая большая, самая лучшая, многие из нее даже не выезжают. У многих даже нет паспортов, чтобы выехать. Здесь ID нужно и Social Security, вот два документы, которые тебе там нужны.

— Как долго планируешь быть в Америке?

— До февраля. Просмотрел, какие будут турниры. Все это будет в Лас-Вегасе. А я как раз тренируюсь в Лас-Вегасе — и буду готов выйти.