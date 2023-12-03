«Могу нокаутировать Махачева в первом раунде». Что говорил Царукян после брутальной победы

Также Арман рассказал, из-за чего случился конфликт с Бобби Грином.

Утром 3 декабря в Остине, Техас, состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Арман Царукян победил Бенеила Дариуша. Царукян нокаутировал американского бойца за 64 секунды, после чего потребовал бой за пояс против Ислама Махачева. На пресс-конференции Арман заявил журналистам, что способен нокаутировать чемпиона в первом раунде, как и Бенеила, а также рассказал о победе над Дариушем и конфликте с Бобби Грином.

— Поздравляю с победой. Ты ожидал, что финишируешь Бенеила в первом раунде?

— Конечно, я ожидал и думал, что собираюсь нокаутировать его в первом раунде, вызвать Ислама и получить титульный бой.

— Думал о другом сценарии? Если бы бой дошел до решения или если бы ты финишировал его во втором или третьем раунде, ты был бы в том же положении, чтобы сделать этот вызов?

— Определенно нет. Если бы я выиграл решением, знаешь, Чарльз нокаутировал его, а ты только что победил решением, и он хочет подраться за титул. Но я нокаутировал его быстрее, чем Чарльз, и он не перевел меня, как он сделал это с Чарльзом. Я выступил намного лучше Чарльза, у него уже была эта возможность, так что прямо сейчас наступило мое время.

— Как думаешь, каким будет следующий титульный бой, учитывая, что перед тобой еще пара парней, которые говорят, что они хотели бы отсидеться и дождаться своего титульного боя. Джастин Гэтжи об этом говорил.

— У Джастина Гэтжи уже есть титул BMF, он может посидеть со своим титулом.

— Давай посмотрим, пропустят ли тебя или пойдут в другом направлении — просто мейн-ивентов. Ты бы хотел участвовать в главном бою UFC Fight Nights или турнире PPV?

— Если мне не дадут титульный бой, будем выяснять, но надеюсь, что они собираются дать мне титульник.

— Хотел бы поинтересоваться о произошедшем между вами и Бобби Грином. С чего это началось и как разгорелся ваш конфликт?

— Он говорил дерьмо обо мне, я просто подошел и сказал ему: «Бро, не говори про меня гадости, потому что там, откуда я, ты не можешь просто говорить. Мы отвечаем за свои слова». Я просто хотел сказать это ему, но он толкнул меня, я толкнул его, и все, с этим покончено. Надеюсь, я больше никогда не увижу его в своей жизни. Я был суперсчастлив, когда его голова билась о канвас.

— Перед боем, до того, как Брюс Баффер начал говорить, ты посмотрел в камеру моего телефона, и ты улыбался. Ты выглядел так уверенно! В чем секрет этой уверенности именно перед началом боя?

— Может быть, я был рожден уверенным. Честно говоря, я много тренируюсь. Я тренируюсь в лучшем зале с лучшими бойцами в мире. Я чувствую, что я лучший, знаешь. Вот почему я уверенный. Я видел столько армянских флагов! Я сказал: о, мой бог! Это дало мне особенные эмоции. Я чувствовал сплоченность, когда видел моих парней вокруг меня. И я сказал: никто не сможет победить меня этой ночью, я умру или выиграю.

Арман Царукян после победы. Фото USA Today Sports

— Я спросил Дану Уайта о матчмейкинге. Выглядело так, что следующим боем за титул должны были встретиться Ислам и Чарльз, но после этого перформанса все становится сложнее. И он сказал: да. Что ты чувствуешь, узнав это?

— Очень счастлив, это хорошие новости. Надеюсь, они что-нибудь поменяют и поставят меня против Ислама.

— Как думаешь, как пройдет бой с Исламом?

— Я всегда думаю, что бой пройдет по лучшему сценарию. Я чувствую, что могу нокаутировать его в первом раунде. Мы должны думать о лучшем, нам не стоит думать о плохих раскладах.